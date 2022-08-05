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Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA

Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda, hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 15 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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