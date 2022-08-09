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Çayı ihracatından 7 ayda 13,2 milyon dolarlık gelir sağlandı

AA

Çayı ihracatından 7 ayda 13,2 milyon dolarlık gelir sağlandı

TRABZON (AA) - Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 18 artarak 13 milyon 173 bin 736 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 7 ayında 100 ülkeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Ocak-temmuz döneminde 4 bin 94 ton çay ihraç edildiğini aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracattan 13 milyon 173 bin 736 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 820 ton çay ihracatı karşılığında 11 milyon 151 bin 971 dolar gelir elde edildiğini kaydederek, "Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 45, değerde yüzde 18 arttı. Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Belçika'ya 3 milyon 206 bin 206, Birleşik Krallık'a 1 milyon 704 bin 697 ve Almanya'ya da 1 milyon 622 bin 582 dolarlık çay satıldı." diye konuştu.

İhracattaki artışa paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Gürdoğan, geçen yıldan farklı Macaristan, Kamerun, Estonya'ya da bu dönem çay satıldığını kaydetti.



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