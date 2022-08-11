Trabzon'da, sağlıkta farkındalık oluşturmak için fotoğraf yarışması düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "2. Şifa Eli Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kızlar Manastırı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de çok zor dönemden geçtiğini söyledi.

Zorluoğlu, "Hakikaten çok zordu ama yorgunluk ifadesi herhalde sağlık çalışanlarımızı tarif etmiyor. Onlar yorgunluğun çok daha ötesinde cansiperane anlayışla, büyük bir gayretle pandemi sürecinde hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek bir başarı ortaya koydular. Ben değerli sağlık çalışanlarımıza şahsım ve Trabzon halkı adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Zorluoğlu, Trabzon'u sanatsal faaliyetlerin daha fazla yapıldığı bir şehir haline getirmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da söz konusu yarışmanın, sağlıktaki farkındalığı oluşturma adına anlam taşıdığını belirterek, "Organizasyonla sağlık camiasında çekilen cefaları ortaya koymaya çalıştık. Daha önceki yarışma da anlamlı sesler getirmiş, bizi, sağlık camiamızı mutlu etmişti. İnşallah bu da aynı şekilde katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen başkanlığında, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, fotoğraf sanatçısı Metin Öztürk, Fotoforum Onursal Başkanı Erdoğan Öğretmen, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, hekim-fotoğraf sanatçısı Hasan Eraydın ve fotoğraf sanatçısı-dijital içerik üreticisi Murat Suphi Akgün'ün jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, İlhan Kılınç birincilik, Deniz Kalaycı ikincilik ve Ali Rıza Akyüz ise üçüncülük ödülünü kazandı.

Yarışmaya katılan 33 fotoğraf ise sergilemeye layık görüldü.

Törende, jüri üyeleri ile dereceye giren fotoğrafçılara teşekkür belgeleri ve ödülleri verildi.

Daha sonra Zorluoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından açılışı gerçekleştirilen fotoğraf sergisi gezildi.

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