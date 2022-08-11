Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medical Park Stadı'nda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular taktik çalıştı.

Bordo-mavili takım, bu antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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