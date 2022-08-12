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Trabzon'a gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yüzme eğitimi

AA

Trabzon'a gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yüzme eğitimi

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da fındık hasadında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 74 ailenin çocuğu, yüzme eğitimi alıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Sutopu Federasyonu arasında "Spor Aracılığıyla Çocuk İşçiliğini Sona Erdirmek" temalı imzalanan protokolle mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları su sporlarıyla tanıştırılıyor.

Bu kapsamda Güneydoğu illerinden fındık hasadı için Trabzon'a gelen tarım işçisi 74 ailenin çocukları, Ortahisar Belediyesine ait kapalı yüzme havuzunda kayıt yaptırdıkları kurslar sayesinde hem yüzme öğreniyor hem de gönüllerince eğleniyor.

Sutopu sporuyla tanışan çocuklar, gönüllü öğretmenler sayesinde Türkçe, genel kültür, matematik, görsel sanatlar ve sosyal bilgiler gibi konularda da eğitim alabiliyor.

Çocukların tarım işlerinde çalıştırılmasının önlenmesi hedefine spor aracılığıyla destek olunması planlanan protokolün ilk ayağı Trabzon'da, çocukların sutopu maçını izlemesiyle başladı.

- "Başarılarının artırılmasını sağlayacak önlemler alıyoruz"

ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, AA muhabirine, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kapsayıcı bir programı olduğunu söyledi.

Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının, aileleriyle uzun bir dönemi kapsayan şekilde farklı illerde, farklı ürün gruplarında tarımsal üretim süreçlerine dahil olduklarına dikkati çeken Kocabay, "Biz bu çalışmada, bulundukları yerde tespit edip en yakın eğitim kurumuna, yani okula yönlendiriyoruz. Başarılarının artırılmasını sağlayacak önlemler alıyoruz." dedi.

Kocabay, sportif faaliyetlerin çocukların gelişimine yönelik çok önemli unsurlar olduğunu belirterek, "Bu yaz döneminde 2 bin çocuğun; çalışma yaşamından çekilip eğitim alanlarına yönlendirilirken aynı zamanda 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kurslarına 18 ilimizde katılmalarını sağlayalım istedik." diye konuştu.

Bu doğrultuda birçok kurumun çocuklar için bir araya gelerek birliktelik sergilediğini kaydeden Kocabay, "Biz de sporun verdiği gelişim desteğini her yönüyle çocuklarımıza sunarak önce yüzme, daha sonra sutopunda gelecekte başarılı olacak, eğitimlerini de sağlıklı şekilde sürdürecek gençler yetiştirmek için katkıda bulunma görevimizi yerine getiriyoruz." dedi.

- "Tarım işçilerinin çocuklarının katıldığı bu organizasyon 18 ilde yapılacak"

Sutopu Federasyonu Genel Sekreteri Hüseyin Aşçı da federasyon olarak projenin, çocukların sutopu sporuna yönlendirilmesi ayağında olduklarını söyledi.

Aşçı, tarım işçilerinin çocuklarının katıldığı bu organizasyonun 18 ilde yapılacağına işaret ederek, "Startını Trabzon'dan verdik. Bunun amacı hem fındık hem çay sezonu olması. Karadeniz Bölgesi'ne işçilerin yoğunlukla gelmesi ve tesislerin ideal olması nedeniyle startı buradan verdik." diye konuştu.

- "Umarım çocuklar ve aileler için güzel bir çalışma olur"

Proje Takım Lideri Ali Haydaroğlu da 13 gönüllü öğretmenle projenin eğitim ayağında yer aldıklarını belirtti.

Şu anda 74 tarım işçisi ailenin çocuklarının kayıtlarını yaptırdığını aktaran Haydaroğlu, "Çocuklarımızla akademik, sosyal ve sportif faaliyetler yaparak buradan mutlu şekilde ayrılmalarını istiyoruz. Aileleri bahçeye gittiklerinde evde yalnız kalmasın, eğitimden uzak kalmasınlar istiyoruz. Bu amaçla projede yer aldık. Umarım çocuklar ve aileler için güzel bir çalışma olur." dedi.

- "Okula kayıt olduğumuz için çok mutluyuz"

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Asmin Baran Bakan da bir ay Trabzon'da kalacaklarını dile getirdi.

Ailesinin fındık topladığını belirten Bakan, "Bir ay burada kalacağız ve okula kayıt olduğumuz için çok mutluyuz. Hocamızı çok seviyoruz. Bugün bizi su topuna getirdi ve çok heyecanlı yarışmaydı. Biz bunu çok sevdik. İleride sporcu olmak isterim." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen Ravzanur Yılmaz da çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ailem buraya fındık toplamak için geldi ben de okula yazıldım. Çok mutluyum. İleride de spora dönük hedeflerim var. Aileler, çocuklarını çalıştırmasınlar, spora yönlendirsinler, okuldan ayırmasınlar." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen 13 yaşındaki Mehmet Ali Güntekin de Trabzon'da olmaktan ve kursa katılmaktan duyduğu mutluluğu anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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