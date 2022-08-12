Karadeniz'den 7 ayda yapılan Türk somonu ihracatı 46,5 milyon dolara yaklaştı

TRABZON (AA) - Karadeniz'den ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 101 artışla 46 milyon 461 bin 751 dolarlık Türk somonu ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Denetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, bölgeden yılın 7 ayında 11 ülkeye Türk somonu satıldığını söyledi.

Bu dönemde Karadeniz'den 6 bin 477 ton Türk somonu dış satımı yapıldığını belirten Yıldırım, bu ihracattan 46 milyon 461 bin 751 dolar kazanç sağlandığını ifade etti.

Yıldırım, "Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 4 bin 629 tonluk Türk somonu ihracatından 23 milyon 158 bin 183 dolar gelir elde edilmişti. Böylece, Karadeniz'den yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 40, değerde de yüzde 101 arttı." diye konuştu.

İhracatta pazar çeşitliliğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Rusya, Vietnam ve Japonya en fazla dış satım yapılan ilk 3 ülke oldu. Bu dönemde Rusya'ya 20 milyon 987 bin 825 dolarlık, Vietnam'a 11 milyon 979 bin 942 dolarlık ve Japonya'ya da 4 milyon 678 bin 635 dolarlık Türk somonu ihraç edildi. Yılın 7 ayında Rusya'ya yapılan ihracatta değerde yüzde 44, Vietnam'a yapılan ihracatta yüzde 82 ve Japonya'ya yapılan ihracatta da yüzde 261 oranında artış yaşandı."

Yıldırım, bölge ihracatının yüzde 24'ünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirterek, "Trabzon'dan da Vietnam, Rusya ve Japonya başta olmak üzere 8 ülkeye 11 milyon 349 bin 105 dolarlık Türk somonu dış satımı yapıldı." dedi.

Türk somonu ihracatında sezonun güzel başladığını dile getiren Yıldırım, yıl sonu dış satım rakamları için beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.