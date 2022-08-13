Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iki maçta 6 puan ve gol yemeden yollarına devam ettiklerini söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kolundan sakatlanarak hastaneye kaldırılan Edin Visca'nın durumuyla ilgili sözlerine başlayarak, "Edin Visca, futbolun içinde sporun içinde olan talihsiz bir durumu yaşadı. Çok iyi bir profesyonel, takımdaş. Bunun altından da kalkacaktır. Süresi, zamanı en yakın zamanda sağlık ekibi tarafından açıklanır. Ona geçmiş olsun dileklerimizi de tüm takım olarak iletiyoruz. Buradan çıktıktan sonra da umarım görüşürüz yoksa yarın görüşeceğiz." dedi.

Bordo-mavili taraftarların takımlarına verdiği desteğe değinen Avcı, "Taraftarımız bıraktığı yerden devam ediyor. Şampiyon takım, devam ediyor. Takımlarına verdiği pozitif destek sürüyor. Onlar bu desteği vermeye devam etsinler. Onlara bir kez daha cuma akşamı stadyumu doldurdukları için bıraktıkları yerden devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Onlar her sene bizim en iyi transferlerimiz." şeklinde konuştu.

Avcı, Atakaş Hatayspor'un topla geniş alanda oynayan takım olduğunu ve bu nedenle zaman zaman zorluk yaşadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Rakibin bir fantastik vuruşunun dışında genelde pozisyon vermedik. İkinci yarı değişiklik sonrası daha fazla topa sahip olarak, pozisyona girerek Ömür ile gol bulduk. Daha fazla gol atabilirdik. İki maç 6 puan ve gol yemeden devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Türk futbolu ve bizim adımıza Kopenhag müsabakası var. Ona yarından itibaren hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlanacağız. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Hem maddi hem manevi hem de prestij olarak değerlendirmek istiyorum. Rakibe başarılar diliyorum. Biraz daha topa sahip olup biraz daha dominant oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. "

Edin Visca'nın sakatlığının ardından transferle ilgili bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına yönelik bir soru üzerine de Avcı, şunları söyledi:

"Edin Visca’nın durumu çok ekstra bir durum. Devamlı yazdığın, oynattığın bir oyuncu. Yarın bir sağlık ekibiyle konuşup bir durum değerlendirme yapacağız. Marek bizim oyun planımızın en değerli taşlarından bir tanesi. Transferle ilgili 1-2 tane eksiğimiz vardı. Birini aldık ama yeni fırsatlar da çıkabiliyor. Şimdi stoper konusu var. Bugünden sonra yeni bir değerlendirme daha yapacağım düşünebilirsiniz. Edin Visca’nın sahalara dönmesi 3 ay mı olacak 6 ay mı olacak? Sürecini çok net bilemiyorum. Ona göre bir planlama yapacağız. Çalışmaya devam en iyisini yapmaya devam. İhtiyaç duyulan yerlere takviye için başkanımız da yöneticilerimiz de destek veriyor. Yarından sonra daha net bir karar verebilirim."

Yeni transfer Enis Bardhi'nin takıma katıldığını belirten Avcı, "Kendisiyle de bir görüşme yaptım. Özel bir performans hocasıyla çalıştı. Levante takımından antrenman bilgilerini aldık. 8 ve 10 numara oynayabilen, set oyunu da oynayabilen duran top da kullanabilen yaratıcı bir oyuncu. Hem lig hem şampiyonlar liginde pozitif rekabette bize yardımcı olacak bir oyuncu." dedi.

Abdullah Avcı gündemdeki Bartra transferiyle ilgili olarak ise "Stoper konusu duruyor. Benim talep ettiğim oyunculardan bir tanesiydi. Daha netleşmediği için bir şey söylemek istemiyorum. Bizim oyunumuza uygun bir oyuncu. Çok önemli kariyeri olan çok önemli kupaları olan oyun felsefesine uygun bir oyuncu. Maçtan çıktığım için transferin olup olmadığını bilmiyorum ona göre değerlendireceğim." diye konuştu.

- "Sonuna kadar iyi oynadık"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, öz güveni yüksek, kadrosu oturmuş ve güçlü takviyeler yapmış bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

Hatayspor olarak da 2. sezonlarında ciddi başarılar, iyi şeyler yaptıklarını ifade eden Özbalta, "Buraya gelirken Trabzonspor'un savunma bloğunda bize sıkıntı yaşatacağını biliyorduk. Buna karşı da önlemimizi aldık. Trabzonspor'un 30 dakika haricinde ekstra oyunu olmadı bence. Salı günü oynayacakları maçta akılları olabilir." dedi.

Özbalta, Atakaş Hatayspor karşısında etkili pozisyonlara girdiklerini de anlatarak, şunları söyledi:

"Maçın sonuna kadar iyi oyun oynadık. Son vuruş, tercih, karar verme, bunları yapabilsek galip dönebilirdik. Tabii ki bugün 3 puan alabilirdik. 1 puan da alabilirdik. Hakemlerle ilgili kesinlikle konuşmamalıyız ama 4. hakeme bilmediğim için şunu sordum, izledikten sonra düşüncelerimizi tekrarlayacağız. Oyuncumuz sakatlandığında, oyun durduğunda iki oyuncuyu sahaya alacaktık. Sonrasında gol geldi. Sadece bunun merakı içindeyim. İki oyuncunun girmesi lazımdı oyun durmuşken. Onun haricinde temiz müsabaka oldu. Kopenhang maçı öncesi moral buldular. Onu geçip inşallah ülkemize katkı sağlarlar."





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