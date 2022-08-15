Akçaabat Sahil Park Yenileme Projesi 31 Ağustos'ta ihale edilecek

TRABZON (AA) - Akçaabat Sahil Park Yenileme Projesi'nin yapım işi 31 Ağustos'ta ihale edilecek.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat'ın sanat, kültür ve turizme sahip bir ilçe olduğunu belirtti.



Dinlenme yerleri bulunan, ağaçlarla bezeli sahilin geniş olduğuna dikkati çeken Ekim, "Akçaabat sahili önceki dönem Belediye Başkanımız Şefik Türkmen zamanında yapılmış, Akçaabat'ın görünen ve en değerli simgelerindendir." ifadelerini kullandı.



Ekim, sahil parkını yenilemeye ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Burada yapacağımız yenileme çalışmalarıyla sahil daha modern ve kullanışlı olacak. Sahildeki aydınlatma ve sulama sistemi modern teknolojiyle birleştirilerek yeniden yapılacak. Sert zeminlerde iyileştirmeler olacak. Bütün bunlara ek olarak hemşehrilerimizi memnun edecek yürüyüş ve bisiklet yolları da sahilimizde yerini alacak. Yenileme çalışmalarından sonra çok daha fonksiyonel hale gelecek olan Akçaabat Sahili Yenileme Projesi yapım işi ihalesi ise 31 Ağustos 2022'de saat 10.00'da Belediyemiz Hasan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Her daim daha yaşanılabilir ve daha modern bir Akçaabat için el ele çalışacağız."

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