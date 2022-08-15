Trabzon'un fethinin 561. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un fethinin 561. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüşe Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının çaldığı marşlar eşliğindeki yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sona erdi.



Bölgedeki yerli ve yabancı turistler mehteran takımına ilgi göstererek, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Horon ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte bazı yöre sanatçıları da şarkılarını seslendirdi.



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