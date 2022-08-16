Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 AY 0235 plakalı otomobil ile 48 LJ 929 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu Darıca mevkisinde çarpıştı.



Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.



Araçta sıkışan yaralılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.

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