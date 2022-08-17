Halkbank Mumhaneönü Şubesi Müdürü Sarı'dan TTSO'ya ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Halkbank Mumhaneönü Şube Müdürü Macit Sarı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacısalihoğlu, reel sektörün yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama katkısını sürdürebilmesi için finansmana erişimde uygun koşulların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Firmalardan, bankalardan talep ettikleri kredileri alamadıkları, kredi faizlerinin yüksekliği ile limitlerin yetersizliği yönünde de şikayetlerin kendilerine ulaştığını aktaran Hacısalihoğlu, maliyet artışları ve enflasyon oranının, yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacını daha da artırdığını kaydetti.

Hacısalihoğlu, ekonominin temel taşlarını oluşturan KOBİ'lerin çalışmalarını sürdürebilmesi için işletme sermayesine yönelik kredilerin daha da önemli hale geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bankalarımızın reel sektörümüze uygun koşullarla kredi sağlamaya devam etmesini bekliyoruz. Böylelikle reel sektör, her türlü olumsuz koşulları en az hasarla atlatarak yatırıma, üretime, ihracata, istihdama azami katkıyı yapmaya devam edecektir. Kritik dönemde kamu ve özel sektör olmak üzere tüm bankalardan aynı yaklaşımı bekliyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.