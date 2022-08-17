Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

TRABZON (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü.
Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla öğle saatlerinde havalandıkları Kopenhag'dan yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.
Havalimanı çıkışında az sayıda taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirerek forma imzalattı.
- Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı
Trabzonspor'da Ajax'a transferi tamamlanma aşamasında olan genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı.
Ajax ile sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, Danimarka'dan kente dönmeyerek Hollanda'ya geçti.