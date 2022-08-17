Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

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TRABZON (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü.

Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla öğle saatlerinde havalandıkları Kopenhag'dan yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.

Havalimanı çıkışında az sayıda taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirerek forma imzalattı.





- Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı

Trabzonspor'da Ajax'a transferi tamamlanma aşamasında olan genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı.

Ajax ile sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, Danimarka'dan kente dönmeyerek Hollanda'ya geçti.

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