Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Ajax ile transfer görüşmeleri yapan Ahmetcan Kaplan kadroda yer almayacak.

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