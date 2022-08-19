Trabzonspor ile Antalyaspor, 53. randevuda

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TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.

Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.

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