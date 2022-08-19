Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesinin yapımı devam ediyor

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesinin yüzde 55'lik kısmını oluşturan 600 metrelik yürüyüş yolunun tamamlandığını söyledi.

Genç, beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve diğer ilgililerle birlikte projenin uygulandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Şehre en hakim noktalarından biri olan Boztepe'yi seyir terası projesiyle taçlandırdıklarını belirten Genç, "Adeta altın gerdanlık mahiyetinde bir projeyle Boztepe'mizin değerine değer katıyoruz. Projemizi 5 bin metrekarelik yüzey alanında hayata geçiriyoruz. Toplam uzunluğu yaklaşık 1 kilometre olacak. Böylece Boztepe'miz şehrimize gelen turist ve ziyaretçilerin yanı sıra hemşehrilerimizin de en çok rağbet edeceği bir mekan olacak." dedi.

Genç, Kızlar Manastırı'ndan başlayan ve doğu yönüne doğru uzanan projenin yaklaşık 1 kilometrelik seyir terası ve gezinti yolunun yürüyüş, seyir, oturma ve dinlenmeyle birlikte yeme içme ünitelerinin bulunduğu çok fonksiyonlu içeriklere sahip olacağını aktardı.

Proje içinde ziyaretçilerin yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılayabileceği iki büfenin de yer alacağını ifade eden Genç, "İnşallah projemizi yıl sonuna kadar bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Projemizin hayata geçmesiyle birlikte şehrin temaşa güzelliği olan en hakim noktasında yer alan Boztepe'miz Trabzon'un en cazip noktalarından biri haline gelecek. Şu ana kadar projenin yüzde 55'lik kısmını oluşturan 600 metrelik yürüyüş yolunun tamamladık." dedi.

Genç, yürüyüş platformunun 3 metre genişliğinde, 2 kent balkonunun ise 20 metre genişliğinde olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Projemizi doğal yüzey üzerinde kazı, dolgu en az yapılacak şekilde yerden her noktada en az 20-30 santimetre yükseklikte çelik ayaklar üzerinde inşa ediyoruz. Bu ayaklar üzerinde ahşap yürüyüş platformu inşa edilecek. Yürüyüş platformumuzun genişliği 3 metre, seyir balkonlarında ise genişlik 20 metreyi buluyor. Yine projemiz içinde 2 kafeterya, 2 de cam kaplama teras yapılacak. Seyirlik alanı en güzel olan yerlerde 2 ahşap kent balkonu inşa edilecek. Balkonlarımızda kamelya, salıncak, ahşap döşemeli oturma alanları ve yeşil alanlar olacak. Cam teraslar hariç tüm yüzeyler ahşap kaplama yapılacak. Projemizin bütün ünitelerini dinlenme, gezinti ve seyretme ağırlıklı olarak tasarladık."

Milletvekili Günnar ise Boztepe'nin şehir için önemine değinerek, "Burada hayata geçirilen proje de gerçekten Boztepe'mizin değerine değer katacak bir proje. Yapılmasıyla birlikte şehrimiz çok simgesel bir projeyi kazanmış olacak. Başkanımızı bu vizyonundan dolayı kutluyorum. Gerçekten de önemli bir eksikliği tamamlamış oldu." diye konuştu.



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