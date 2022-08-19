"15. Paten Futbolu Dünya Kupası" 8-18 Aralık'ta Trabzon'da düzenlenecek

TRABZON (AA) - Türkiye'de ilk kez organize edilecek "15. Paten Futbolu Dünya Kupası", 8-18 Aralık tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediyede düzenlenen basın toplantısında, "15. Paten Futbolu Dünya Kupası"nın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği, Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Dünya Paten Futbolu Federasyonu iş birliğiyle yapılacağını belirtti.

Önemli bir organizasyonun arifesinde olduklarını ifade eden Zorluoğlu, şunları söyledi:



"Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı aramızda. Türkiye'de henüz federasyon anlamında örgütlenmiş değiller ama dünyada 15. kupa törenini yapacak kadar önemli bir federasyon. 15. organizasyonu da Türkiye'de yapma kararı aldılar ve bizimle irtibata geçtiler. Yaptığımız görüşmeler neticesinde organizasyonu Trabzon'da gerçekleştireceğiz. Bizim için de Türkiye için de bir ilk olacak. Maçları videolardan izledik. İlgi çekici, heyecanlı maçlara sahne olan bir futbol türü."

Zorluoğlu, Trabzon'da bir ilki daha hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Kupa maçları Trabzon'da KTÜ ve Hayri Gür spor salonları ve Yomra'da bulunan spor salonlarında yapılacak. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour ise Paten Futbolu Dünya Kupası'nın Türkiye'de ilk kez yapılacağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Organizasyonun Türkiye'de yapılmasının sebebi, ulaşılabilirlik anlamında çok iyi bir lokasyonda bulunması, dünyanın her yerinden uçuşların olması ve uluslararası mutfak konusunda ileri düzeyde olması. Oteller muntazam. Trabzon'a gelince iş biraz daha farklı. Aday olan farklı şehirler de vardı. Trabzon bir spor şehri. Şampiyon şehir olduğu için tercihimiz bu yönde oldu. Futbolun adeta aşka dönüştüğü bir şehir."

Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur da paten futbolu tarihinin çok eskiye dayandığına işaret ederek, Türkiye'de paten futbolunun temellerinin Trabzon'da atılmasından gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın Trabzon'da gerçekleştirilmesi için Zorluoğlu ve Pour arasında protokol imzalandı.

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