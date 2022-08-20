7. Çarşıbaşı Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali başladı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen, "Çarşıbaşı Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali" başladı.



Çarşıbaşı Belediyesince organize edilen festival etkinlikleri kapsamında, Avni Akkan Caddesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının da eşlik ettiği yürüyüşe, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz, Düzköy Kaymakamı Bilal Basrı, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ve çok sayıda davetli katıldı.



Çarşıbaşı Belediye Başkanı Nuhoğlu, festival alanında yaptığı konuşmada, "balıkçılığın merkezi, keşanın anavatanı" sloganı altında ilçede kültüre, sanata, turizme ve bilime yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Festivali düzenlemedeki temel amacın ilçenin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı yapmak olduğunu vurgulayan Nuhoğlu, bu tür etkinliklerin turizme de önemli katkı sağladığını ifade etti.



Konuşmaların ardından sanatçılar Resul Dindar, Özgün Can Kaya, Resul Çilingir, Mustafa Bahar ve Coşkun İşçi sahne aldı.



Öğretmen Ahmet Bülent Tan'ın düzenlediği fotoğraf sergisi ile bisiklet ve tavla yarışmaları da katılımcılardan ilgi gördü.



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