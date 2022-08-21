Trabzon'da 3 kızını tabancayla vuran baba hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vuran baba hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı

AA

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vuran baba hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren baba hakkında hazırlanan iddianamede, 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde 31 Ağustos 2021'de akşam saatlerinde kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren Emre Göktaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Tutuklu yargılanan Göktaş hakkında, Adli Tıp Kurumunun "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildiren raporuna yer verilen iddianamede, sanığın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın savcılık ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu ve tartışmalarının ana kaynağının eşinin çalışmasını istemediğinden kaynaklandığını ileri sürdüğüne yer verildi.

İddianamede, sanık hakkında, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.

- Olayın geçmişi

31 Ağustos 2021'de kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren Emre Göktaş gözaltına alınmıştı.

Daha sonra tutuklanan sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Eylül 2021'de bileklerini keserek intihara teşebbüs etmişti.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylada kayalıktan düşen Suudi Arabistanlıyı jandarma kurtardı 
YEREL HABERLER Yaylada kayalıktan düşen Suudi Arabistanlıyı jandarma ...
Ajax´a giden Ahmetcan Kaplan eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı
YEREL HABERLER Ajax´a giden Ahmetcan Kaplan eski takım ...
Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı
YEREL HABERLER Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki ...
Trabzon'da yayladaki kayalıklardan düşen turist yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da yayladaki kayalıklardan düşen turist ...
Karadeniz´de yeni balık avı sezonu hazırlığı
YEREL HABERLER Karadeniz´de yeni balık avı sezonu hazırlığı
Trabzon'da Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Trabzon'da ...
Şota Arveladze: Artık ben de Ahmetcan'ın taraftarıyım
YEREL HABERLER Şota Arveladze: Artık ben de Ahmetcan'ın taraftarıyım
Trabzonspor´dan Hollanda'ya başarı öyküsü
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Hollanda'ya başarı öyküsü
7. Çarşıbaşı Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali başladı
YEREL HABERLER 7. Çarşıbaşı Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali ...
Trabzonspor´un yeni transferi Lahtimi Antalyaspor kafilesinde
YEREL HABERLER Trabzonspor´un yeni transferi Lahtimi Antalyaspor ...
Trabzonspor-Kopenhag maçı biletlerine rağbet
YEREL HABERLER Trabzonspor-Kopenhag maçı biletlerine rağbet
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını ...
"15. Paten Futbolu Dünya Kupası" 8-18 Aralık'ta Trabzon'da düzenlenecek
YEREL HABERLER "15. Paten Futbolu Dünya Kupası" 8-18 Aralık'ta ...
Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesinin yapımı devam ediyor
YEREL HABERLER Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesinin ...
Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı:
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı:
Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor'da en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu oldu
YEREL HABERLER Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor'da en yüksek bedelle ...
Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk ...
Trafik kazasında ölen damadın annesi de yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölen damadın annesi de yaşamını ...
Trabzonspor ile Antalyaspor, 53. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Antalyaspor, 53. randevuda
Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.