Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde H.K'nın (40) uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu, bunları piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 125 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 68 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.