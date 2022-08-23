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Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 kişi tedavi altına alındı

AA

Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 kişi tedavi altına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Çiçeklidüz Mahallesi'nde bir davette misafirlere tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.

Yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KTÜ Farabi Hastanesi, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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