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Trabzonspor-Kopenhag maçına doğru

AA

Trabzonspor-Kopenhag maçına doğru

TRABZON (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, yeni bir hikaye yazmak için yarın akşam çok güzel bir fırsat olduğunu, şehrin de bunu hak ettiğini söyledi.

Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, bir hafta önce Kopenhag’da çok güzel bir ortamda bütün planları yaparak sahaya çıktıklarını belirterek, "Oyunun gole kadar olan bölümünde organizasyon iyi gidiyordu. İlk gol bireysel hatadan yediğimiz goldü. Oyun, devre bitene kadar her iki takım için de dengeli gitti. Sonrasında da Kopenhag’ın en güçlü taraflarından biri olan duran toptan ikinci golü yedik. İkinci 45 dakikayı domine bir oyun oynadık ve Bakasetas golünü attı. Oyun olarak kazandığımız fakat skor olarak kazanamadığımız bir oyunda kendi evimize taşıdığımız bir skor oldu." dedi.

Yarın akşam oynanacak karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Muhteşem Trabzonspor taraftarı 1,5 yıllık sürede hem hücumda, hem savunmada bize pozitif destek verdi. Şampiyonlukla beraber milyarlarca kişiye sevinçleri örnek oldu. Bu seviyenin altına düşmeden, rakibe saygı göstererek ama baskı altına alarak, oyuna müdahil olmadan oyuna destek vermelerini bekliyoruz. Yarınki rakibimiz ilk maçta da olduğu gibi bizi bekleyen bir takımdı ikinci bölgede. Topa sahip olurken savunma güvenliğine dikkat edeceğiz. Duran topa dikkat edeceğiz. Zihnimiz taze şekilde yeni bir hikaye yazmak için yarın akşam çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, kulüp bunu hak ediyor."

Taraftarlara da çağrıda bulunan Avcı, "Oyunda süre çok uzun. Lütfen bu süreye dikkat etsinler. 3-0 bir anda 3-2 oluyor santim santim hesapladık, böyle hareket edeceğiz. Umarım yarın Trabzon ve Trabzonspor için tarihi günlerden birisi olacak. Bunun karşılığını almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


-"Hamsik'in tedavisi sürüyor, Bakasetas'a tekrar bakacağız"

Sakat oyuncuların durumuyla ilgili bilgi veren Avcı, "Marek Hamsik’in tedavisi devam ediyor. Olumlu gidiyor ama yarın bizimle olmayacak. Bruno Peres'in geçen sene aşil tendonu kopmuştu. Serkan ve Hüseyin’i biliyorsunuz. Edin’in kolu kırıldı. Bir tek beklemediğimiz süreçte Bakasetas’ın geçen hafta sakatlığı oldu. Bu akşam tekrar bakacağız ama zor olur diye düşünüyorum. Bu akşam durumu daha net olur diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Kopenhag maçı ve ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan kayıpların bireysel hatalar nedeniyle olduğunu belirten Avcı, "Konsantrasyon eksikliği olmadığını düşünüyorum. Bu oyunun içindeki hatalardan olabilecek parçalar. Bazen üst üste gelebilir. Antalya maçında olduğu gibi. Enteresan bir durum yaşadık. Bireysel olarak da bunun üzerinde çalışıyoruz konsantrasyondan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Takımın son transferlerinden Marc Bartra ve Enis Bardhi’nin takıma çabuk adapte olduğunu vurgulayan Avcı, "İki oyuncumuz da son derece iyi gidiyor. Transfer etmeden önce ve ettikten sonra bulundukları kulüplerden bütün antrenman ve sakatlık verilerini, hazırlık maçları verilerini alarak, oyuncularla planlama yapıyoruz. Aynı planlama üzerinden gittik. Yarın aksilik olmazsa ikisinin de sahada olacağını düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.


-"Galatasaray ile ilgili bir gram çalışma olmadı"

Yarın oynanacak Kopenhag maçına odaklandıklarını ve transfer çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Avcı, şunları söyledi:

"En önemli maç, önündeki maçtır. Galatasaray ile ilgili bir gram ne çalışma ne konuşma oldu. Bir maç kaybedildiği zaman 'kafalar orda mı burada mı' deniliyor. Bunların zaman tünelinde kaldığını düşünüyorum. Süreçte sakarlıklar var. Oyun organizasyonundan vazgeçmeden buna devam etmek gerekiyor. Bazen oyuncular değişecek ama oyun organizasyonu değişmeyecek."

Avcı, transfer çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, "Transfer devam ediyor. Şu an itibarıyla bir kısmını izleme komitesi ve biz de çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Formasyon değişikliği düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya Avcı, "Formasyon olarak öyle müdahaleler olmak zorunda oluyor ki, bazen santimler, adımlar bile önemli oluyor. Bunu ekip olarak fazla yaşıyoruz. Hatta bazen kendime ‘acaba çok mu sıkıyorum oyuncuları’ diyorum. Geçen hafta iletişim kopukluğu yaşadık ve 5 dakika topu alamadık. Formasyonumuzda geçen haftadan bir değişiklik olacağını zannetmiyorum." yanıtını verdi.

Ahmetcan Kaplan’ın Ajax’a transferini değerlendiren Avcı, “Ahmetcan için Trabzonspor altyapısında herkesi verdiği emekten dolayı teşekkür ediyorum. Ben geldiğimde A takımdaydı. Ekibe de şunu söylemiştim, 'harika bir fiziği var, verdiğini alabiliyor ve bu çocuğun Trabzon’un yüzü olması gerekiyor' demiştim. Ahmetcan için harika bir durum çok mutluyuz. Bunun sayısını çoğaltmak amacımız. Onun da yapması gereken yeterli değil. Giderken birçok nasihatte bulunduk. Kendini geliştirmesi gereken çok şey var sezon başından itibaren hedeflerden bir tanesiydi." şeklinde konuştu.


-Abdülkadir Ömür: "Ümitsiz değiliz"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür ise tur için yeterli sürelerinin olduğunu düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Futbol bir taktik savaşı ve her anı doğru oynamamız gerekiyor. Çok basit hata yapmamamız gerekiyor. Çok konsantre olmuş durumdayız. Hem Trabzon’a hem taraftara hem Türkiye’ye bu gururu yaşatmak ve gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Duyguları fazla karıştırmadan oyuna ve taktiğe sadık kalarak 90 dakika boyuna elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Ümitsiz değiliz. Çok kötü bir skorda da değiliz."

Abdülkadir, taraftarların da maçı çevirecek ve galibiyete destek olacak bir atmosfer oluşturacağına inandığını vurgulayarak, "Yarın onlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Tarihi bir maça çıkacağımızın bilincindeyiz. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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