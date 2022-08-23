Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kopenhag maçı için taraftarlardan destek istedi

İşte, en çok değiştirilen isimler

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarlardan destek istedi.

Uğurcan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video aracılığıyla, "Şanlı Trabzonspor taraftarı, Şampiyonlar Ligi'ne son bir adım kaldı. 90 dakika boyunca seninle hem hücum hem savunma yapacağız. Unutma, tek bir an bile susma. Haydi fırtına." ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.