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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

AA

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager, Zeca, Falk, Claesson, Daramy, Pep Biel

Sarı kart: Dk. 23 Kristiansen (Kopenhag)


TRABZON (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasındaki rövanş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

6. dakikada Trabzonspor, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Djaniny, sağ çaprazdan ceza alanına girerek kaleci Ryan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ryan, tehlikeyi önledi.

10. dakikada Claesson'un sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Falk'ın şutunda, top yandan auta çıktı.

20. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ryan topu üsten kornere çeldi.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Bartha'nın kafa şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Djaniny'in sağdan çıkardığı topu Dorukhan Toköz, Bardhi'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden etkisiz vurunca bordo-mavililer önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

38. dakikada Daramy'in pasında, ceza yayı üzerinde Pep Biel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

41. dakikada Diks'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Lerager'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.





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