Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadı

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TRABZON (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 10 sezon sonra gruplarda yer alma fırsatını değerlendiremedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2011-2012 sezonunda grup aşamasında mücadele eden bordo-mavililer, tarihinde ikinci kez gruplarda yer alma hakkı elde edemedi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmada galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda üçer mağlubiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.



Şampiyonlar Ligi'nden elenen bordo-mavili takım, bu sezon yoluna Avrupa Ligi'nde grup aşamasında devam edecek.







- 27 yıl sonra grup aşamasında Türk takımı yok



Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesiyle Türk takımları, 27 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alamayacak.

En son 1995-1996 sezonunda bir Türk ekibi, grup maçlarında mücadele etmemişti.

Söz konusu sezonda Beşiktaş, play-off turunda Norveç'in Rosenborg ekibine elenmişti.

Bu sene 31. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları; 1992-1993, 1995-1996 ve 2022-2023 sezonlarında da grup aşamasında yer alamadı.





-Son 13 maçta kazanamıyor



Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla aldı.

Avrupa kupalarında 1098 gündür galip gelemeyen Karadeniz ekibi, son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Trabzonspor, play-off’ta elendiği için 5 milyon avro teselli ödülü alacak. Ayrıca organizasyona katılımından dolayı 3 milyon 63 bin avro alacak bordo-mavili kulüp, kasasına toplam 8 milyon 630 bin avro koyacak.





-Trabzonspor'un Avrupa'da galip gelmediği maçlar

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Maç Sonuç 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Trabzonspor-Kopenhag 0-0 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2-1 2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3 2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1-1 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3-0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0-2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1-0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2-2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0-2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3-1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0-1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2-0





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