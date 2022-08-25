Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadı

TRABZON (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 10 sezon sonra gruplarda yer alma fırsatını değerlendiremedi.
Şampiyonlar Ligi'nin 2011-2012 sezonunda grup aşamasında mücadele eden bordo-mavililer, tarihinde ikinci kez gruplarda yer alma hakkı elde edemedi.
Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmada galip gelemedi.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda üçer mağlubiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen bordo-mavili takım, bu sezon yoluna Avrupa Ligi'nde grup aşamasında devam edecek.
- 27 yıl sonra grup aşamasında Türk takımı yok
Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesiyle Türk takımları, 27 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alamayacak.
En son 1995-1996 sezonunda bir Türk ekibi, grup maçlarında mücadele etmemişti.
Söz konusu sezonda Beşiktaş, play-off turunda Norveç'in Rosenborg ekibine elenmişti.
Bu sene 31. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları; 1992-1993, 1995-1996 ve 2022-2023 sezonlarında da grup aşamasında yer alamadı.
-Son 13 maçta kazanamıyor
Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla aldı.
Avrupa kupalarında 1098 gündür galip gelemeyen Karadeniz ekibi, son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Trabzonspor, play-off’ta elendiği için 5 milyon avro teselli ödülü alacak. Ayrıca organizasyona katılımından dolayı 3 milyon 63 bin avro alacak bordo-mavili kulüp, kasasına toplam 8 milyon 630 bin avro koyacak.
-Trabzonspor'un Avrupa'da galip gelmediği maçlar
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Maç
|Sonuç
|2022-2023
|Avrupa Şampiyonlar Ligi
|Trabzonspor-Kopenhag
|0-0
|2022-2023
|Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off
|Kopenhag-Trabzonspor
|2-1
|2021-2022
|UEFAKonferans Ligi 3. eleme
|Trabzonspor-Molde
|3-3
|2021-2022
|UEFAKonferans Ligi 3. eleme
|Molde-Trabzonspor
|1-1
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Trabzonspor-Roma
|1-2
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Roma-Trabzonspor
|3-0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş)
|Trabzonspor-AEK
|0-2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Getafe-Trabzonspor
|1-0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Trabzonspor-Basel
|2-2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Trabzonspor-Krasnodar
|0-2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Krasnodar-Trabzonspor
|3-1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Trabzonspor-Getafe
|0-1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Basel-Trabzonspor
|2-0