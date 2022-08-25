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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadı

AA

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadı

TRABZON (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 10 sezon sonra gruplarda yer alma fırsatını değerlendiremedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2011-2012 sezonunda grup aşamasında mücadele eden bordo-mavililer, tarihinde ikinci kez gruplarda yer alma hakkı elde edemedi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmada galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda üçer mağlubiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen bordo-mavili takım, bu sezon yoluna Avrupa Ligi'nde grup aşamasında devam edecek.


- 27 yıl sonra grup aşamasında Türk takımı yok

Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesiyle Türk takımları, 27 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alamayacak.

En son 1995-1996 sezonunda bir Türk ekibi, grup maçlarında mücadele etmemişti.

Söz konusu sezonda Beşiktaş, play-off turunda Norveç'in Rosenborg ekibine elenmişti.

Bu sene 31. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları; 1992-1993, 1995-1996 ve 2022-2023 sezonlarında da grup aşamasında yer alamadı.


-Son 13 maçta kazanamıyor

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla aldı.

Avrupa kupalarında 1098 gündür galip gelemeyen Karadeniz ekibi, son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Trabzonspor, play-off’ta elendiği için 5 milyon avro teselli ödülü alacak. Ayrıca organizasyona katılımından dolayı 3 milyon 63 bin avro alacak bordo-mavili kulüp, kasasına toplam 8 milyon 630 bin avro koyacak.


-Trabzonspor'un Avrupa'da galip gelmediği maçlar

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç
2022-2023Avrupa Şampiyonlar LigiTrabzonspor-Kopenhag0-0
2022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag-Trabzonspor2-1
2021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeTrabzonspor-Molde3-3
2021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeMolde-Trabzonspor1-1
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma1-2
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma-Trabzonspor3-0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş)Trabzonspor-AEK0-2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupGetafe-Trabzonspor1-0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Basel2-2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Krasnodar0-2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupKrasnodar-Trabzonspor3-1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Getafe0-1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupBasel-Trabzonspor2-0


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