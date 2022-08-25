TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, kripto para borsası Clear White Solutions Limited (WhiteBIT) ile 3 yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sponsorluğun bu sezondan itibaren başladığına işaret edilerek, "Yapılan anlaşmaya göre, WhiteBIT; şirketimize, forma sırt sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında, sezonluk 1 milyon 500 bin Avro olmak üzere, üç futbol sezonu için toplamda 4 milyon 500 bin Avro ödeme yapacaktır." denildi.

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