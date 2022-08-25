Trabzonspor-Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak

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TRABZON (AA) -Spor Toto Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabakaya, bordo-mavili kulübün talebi üzerine sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maç için deplasman takımı seyircisinin tribüne alınmayacağını açıklamıştı.

Trabzonspor'un talebi üzerine toplanan Spor İl Güvenlik Kurulu, Galatasaray taraftarlarının da karşılaşmayı takip etmek üzere tribünlere alınmasını kararlaştırdı.

Bordo-mavili kulüp, stadyumun yüzde 5'lik kısmını sarı-kırmızılı taraftarlara ayıracak.

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