Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Galatasaray ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan akşam antrenmanında futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Antrenmanda, Kopenhag maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise koordinasyon, rondo ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Yarını izinli geçirerek Trabzonspor, 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.





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