Trabzon'da yarın "Rota 61 Motosiklet Festivali" düzenlenecek

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından "Rota 61 Motosiklet Festivali" organize edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başlayacak festival 3 gün sürecek.

Akçaabat ilçesi Yaylacık sahilinden start verilecek festivale Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden bin motosikletçi katılacak.

Kortej belirlenen güzergahı takiple tekrar başlangıç noktasına dönecek.



Ayrıca etkinlikler düzenlenerek motosikletçilere çekilişle hediyeler verilecek.

Cross gösterilerinin yer alacağı festivalde DJ performansı da sergilenecek.

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