Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.D'yi yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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