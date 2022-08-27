Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ve Akçaabat ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yomra ilçesinin Oymalı Mahallesi ile Akçaabat ilçesinin Mersin Mahallesinde uyuşturucu bulundurulduğu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi.

İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 53 kök kenevir, 2 uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu ile 20 gram içime hazırlanmış esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Y.A. (35) ve K.S. (66) gözaltına alındı.

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