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Trabzon'a gelen 100 Arap turistten 93'ü kentten memnun ayrılıyor

AA

Trabzon'a gelen 100 Arap turistten 93'ü kentten memnun ayrılıyor

TRABZON (AA) - Trabzon'a gelen turistlerin kentte ortalama 10 gün kaldığı ve günlük kişi başı 110 dolar harcadıkları belirlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Trabzon Turizm Konseyi ile TTSO tarafından kente gelen yabancı turistlere yönelik anket gerçekleştirildi.

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve otellerde yapılan ankette Dubai, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan gelen 104'ü kadın olmak üzere 200 kişiye ortalama günlük harcamaları, ortalama gece konaklamaları, ulaşım tercihleri, Trabzon'u araştırma yöntemleri ve ziyaretten memnuniyet derecelerine ilişkin sorular yöneltildi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ankete katılanların Trabzon'da ortalama 9,61 gece konakladığını, ziyaretçilere ailelerinden ortalama 5 veya 6 kişinin eşlik ettiğini belirtti.

Anket sonuçlarına göre, turistlerin Trabzon'da konaklama hariç günlük kişi başı ortalama 110 dolar harcadığını vurgulayan Hacısalihoğlu şunları kaydetti:

"Ankete katılanların yüzde 36'sı Trabzon'a arkadaş veya akraba tavsiyesiyle, yüzde 24'ü ise sosyal medyadan görerek geldiklerini vurguladı. Katılımcıların yüzde 62'si Trabzon'a ilk kez geldiğini, yüzde 64'ü ekonomi sınıfı düşük bütçeli havayolunu tercih ettiklerini belirtti. 'Trabzon ziyaretiniz için genel memnuniyet dereceniz nedir?' sorusuna ankete katılanların yüzde 53'ü memnun, yüzde 40'ı ise çok memnun oldukları cevabını verdi yani gelenlerin yüzde 93'ü Trabzon ziyaretlerinden memnun ayrıldı."

Hacısalihoğlu, ankete katılanların yüzde 98'inin dinlenmek için Trabzon'u tercih ettiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Trabzon'da karşılaştıkları sorunları, 'Havalimanı küçük, otel sayısı eksik, otel odaları dar, taksi sorunu var, restoranların fiyatları yüksek, araç kiralama sorunu bulunuyor, iletişim sorunu var, yabancı dil bilinmiyor.' şeklinde belirttiler. Trabzon'u olumlu buldukları yönleri ise insanların sıcakkanlı, yardımsever ve güler yüzlü, doğa ve havanın güzel, alışveriş olanaklarının fazla, fiyatların da uygun olduğu şeklinde sıraladılar. Uzungöl gibi önemli bir noktanın yanı sıra şehirde temiz ve kaliteli kafe ve restoranlar bulunduğunu da aktardılar."

- "Körfez ülkelerinden günlük ortalama 30'un üzerinde uçak geliyor"

Bu çalışmanın, turizmin sürdürülebilir hale getirilmesi bakımından önemli olduğunu işaret eden Hacısalihoğlu, turizm sezonu süresince anketleri sürdüreceklerini, sonrasında yapılacak sezon değerlendirmesi ve gelecek sezonun planlanmasında bu verilerin önemli katkı sunacağını belirtti.

Turizm sektörü temsilcilerinin sezondan memnun olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Önemli olan bu hareketi sürdürülebilir ve çeşitlilik arz eden bir hale getirmektir. Bu konuda da tanıtım ve proje çalışmalarımız sürüyor. Turizm sezonu geç başladı ancak dolu dolu bir sezonun sonuna yaklaşılıyor. Umarız ki eylül ayı da böyle devam etsin. Misafirlerimizin memnuniyeti konusunda elimizden geleni de yapıyoruz. Körfez ülkelerinden günlük ortalama 30'un üzerinde uçak geliyor. Bugüne kadar görülmemiş rakamlar bunlar. Biz Trabzon'u stratejik planımızda hub noktası olarak belirtmiştik. Artvin'den Samsun'a kadar Bayburt ve Gümüşhane de dahil 3 milyon turist hedefimiz vardı. Pandemi öncesinde 500 bin civarlarındaydık. Bu yıl yaptığımız hesaplarda 600-700 bin rakamlarına ulaştık. Sene sonunda 800-900 bin civarına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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