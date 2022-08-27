Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

AA

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da ilk kez düzenlenen Rota 61 Motosiklet Festivali başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve ROTA 61 Trabzon Motosiklet Derneği tarafından organize edilen festivale Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 400 motosiklet tutkunu katıldı.

Akçaabat ilçesinin Yaylacık mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, uzun kuyruk oluşturdukları motosikletleriyle şehir turu attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de bir süre motosiklet kullandı.

Kros gösterilerinin yer aldığı festivalde konserler, yöresel halk oyunları gösterileri ve yarışmalar yapıldı.

Gösterileri izleyen Zorluoğlu ve Ekim, etkinlik alanındaki katılımcılarla sohbet etti.

Zorluoğlu, basın mensuplarına, Trabzon'un tarihinin en kalabalık dönemini yaşadığını, hem yurt içinden hem yurt dışından çok sayıda misafiri birkaç aydır kentte ağırladıklarını söyledi.

Caddelerin, sokakların, meydanların ve yaylaların çok hareketli olduğunu, ekonomik anlamda şehre katkı sağlayan turizm sezonu yaşandığını vurgulayan Zorluoğlu, "Bundan da son derece mutluyuz. Biz de Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve diğer belediyelerimizle birlikte ilimizi ziyarete gelen misafirlerimize daha keyifli anlar yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok farklı, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle insanlarımızı eğlendirmeye, onları dinlendirmeye özel gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Zorluoğlu, festivale yoğun katılım olduğuna dikkati çekerek, etkinliği gelecek yıllarda daha da genişletmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Osman Nuri Ekim ise bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Dernek başkanı Mikail Bağcı da etkinliğe yaklaşık 400 motosikletçinin katıldığını, yoldakilerin de katılımıyla sayının biraz daha artacağını aktardı.

Festival, çeşitli etkinliklerin ardından yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Trabzon Akvaryum" 3 ayda 148 bin 133 kişiyi konuk etti
YEREL HABERLER "Trabzon Akvaryum" 3 ayda 148 bin 133 kişiyi konuk ...
Trabzonspor´un son transferi Naci Ünüvar yarın imza için geliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´un son transferi Naci Ünüvar yarın imza ...
Umut Bozok Trabzonspor´da
YEREL HABERLER Umut Bozok Trabzonspor´da
Trabzon'a gelen 100 Arap turistten 93'ü kentten memnun ayrılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'a gelen 100 Arap turistten 93'ü kentten ...
Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli ...
Trabzonspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek
Trabzon'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Trabzon'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü ...
Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa ...
Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa ...
Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla aranan şüpheli ...
Trabzon'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Trabzon'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza ...
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına ...
Trabzon'da yarın "Rota 61 Motosiklet Festivali" düzenlenecek
YEREL HABERLER Trabzon'da yarın "Rota 61 Motosiklet Festivali" ...
Trabzon'da otomobille drifte 9 bin lira ceza
YEREL HABERLER Trabzon'da otomobille drifte 9 bin lira ceza
Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'nin gerisinde kaldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'nin gerisinde ...
Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk ...
Eline taş düştüğünü sandı, yorgun mermi çıktı
YEREL HABERLER Eline taş düştüğünü sandı, yorgun mermi çıktı
Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, ...
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına ...
Trabzonspor-Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Galatasaray maçına sarı-kırmızılı ...
Trabzonspor, WhiteBIT ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, WhiteBIT ile forma sırt sponsorluğu ...
Trabzon Müzesinin restorasyonu için 13 Eylül'de yeniden ihale yapılacak
YEREL HABERLER Trabzon Müzesinin restorasyonu için 13 Eylül'de ...
Akçaabat'ta sokak ve caddelerde yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akçaabat'ta sokak ve caddelerde yenileme çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.