Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Bordo-mavili takım, bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.



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