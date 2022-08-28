"Tonya 19. Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde 19. Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

Festivalde konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tonya'nın Osmanlı salnamelerine konu olan tereyağı ile dünyada bilinen bir ilçe olduğunu belirtti.

Salgın sonrasında yeniden festivallerde birlik ve beraberlik içerisinde buluşmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Cora, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş de festivallerin kültürel bağları güçlendirerek, geleneklerin devamını sağladığına işaret ederek, "Kendine has kokusu, lezzeti ve aromasıyla coğrafi işaret alan Tonya tereyağımızı, kültürel mirasımızı korumak ve yaşatmak açısından oldukça önemli olan bu etkinliklerin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da festivalin hayırlı olmasını dileyerek, İbiş'ten Tonya'nın turizm açısından da gelişmesi için destek istedi.

Tonya Kaymakamı Muhammet İkis ise Tonya tereyağının lezzeti nedeniyle 2018 yılında coğrafi işaret aldığını hatırlatarak, "İnşallah Tonya tereyağımız bir dünya markası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel de Tonya tereyağının Trabzon'a önemli getiriler sağlayan çok değerli bir ürünü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzon tereyağı tarihten gelen özelliklerini korumuş ve bugüne kadar gelmiş. 2017 yılında 360 tereyağı arasında birinci seçilmiş ve 2018 yılında da Tonya Belediyemizin girişimleriyle Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle taçlandırılmıştır. Bugün için ilçemizin en önemli geçim kaynağı. 19'uncusunu düzenlediğimiz bu festivalle tereyağının ekonomik değerinin bir daha dizayn edilmesi ve birlik beraberliğimizin sergilenmesi amacıyla da oldukça önemlidir."





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