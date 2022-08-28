Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı (Dk. 84 Denswil), Siopis (Dk. 46 Gbamin), Dorukhan Toköz, Bardhi (Dk. 83 Doğucan Haspolat), Trezeguet (Dk. 89 Yusuf Erdoğan), Djaniny (Dk. 46 Kouassi), Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira (Dk. 73 Berkan Kutlu), Oliveira, Mertens (Dk. 90 Emre Akbaba), Yunus Akgün (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Seferovic (Dk. 65 Gomis)

Sarı kartlar: Dk. 15 Yunus Akgün, Dk. 45+4 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 21 Trezeguet, Dk. 46 Dorukhan Toköz, Dk. 63 Eren Elmalı (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.



73. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine inen Larsen'in yerden ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu kaleci Muslera, çıkarak kontrol etti.

77. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin sert şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

78. dakikada Mertens'in pasında ceza alanı içinde Gomis'in yerden şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin müdahale edemediği top az farkla auta çıktı.

85. dakikada Mertens'in pasında ceza alanı içinde Kerem Türkoğlu'nun şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

90+5. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomis'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.



Karşılaşma, golsüz sona erdi.



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