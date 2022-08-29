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Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyeti de taşıyan kahraman Türk ordusunun kazandığı zaferlerden biri olan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkının 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Mehmetçiklerin kahramanlık ve cesaretiyle vücut bulduğunu ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 100. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanları başta olmak üzere canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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