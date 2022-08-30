Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor

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TRABZON (AA) - Büyük Zafer'in 100. Yılı, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta törenlerle kutlandı.

Trabzon Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Valilik makamında devam eden programda Ustaoğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle tebrikleri kabul etti. Valilik önünde devam eden törende şeref defterini imzalayan Ustaoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin bu sene 100'üncü yılının kutlandığını söyledi.

Zafer Bayramı'nın önemine değinen Ustaoğlu, "Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde büyük bir mücadele sergileyerek zafer kazanan başta Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarken, onların aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum. Vatanımızın huzur ve güvenliği için bugün de aynı inanç ve kararlılıkla mücadele eden, şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyor, tüm Trabzonlu hemşehrilerimin bayramını kutluyorum." dedi.

Personel Üsteğmen Yunus Kocaoğlu da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması ile devam eden törende, Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi ve çeşitli branşlarda başarı elde eden sporcular gösteri sundu.

Tören, güvenlik güçleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi üyeleri ve öğrencilerin geçişi ile sona erdi.

- Ordu

Ordu'da da Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, anıta çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından tamamlandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen tebrikat töreni sonrasında kutlamalara Ordu Lisesi önünde devam edildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bayram Akşahin'in konuşma yaptığı programda, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Gurbet Kayadibi ise şiir okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu, ardından da tören geçişinin yapıldığı kutlamalara, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Meydan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, gaziler ve şehit aileleri dernek başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Rize

Rize'de, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı, şiirlerin seslendirildiği kutlamalarda, Rize Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

"Atatürk" konulu fotoğraf sergisinin de açıldığı törene, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Program, geçit töreni ile sona erdi.

- Giresun

Giresun'daki tören, Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi ile devam eden programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende, protokol üyeleri çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kutlamalar, geçit töreninin ardından tamamlandı.

- Artvin

Artvin'de, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Doruk, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Piyade Üsteğmen Ramazan Özkaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı törende, öğrenciler şiir seslendirdi, Artvin Halk Oyunları ekibi ise gösteri sundu.

Vali Doruk, geçit töreninin ardından makamında tebrikleri kabul etti.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de, Hükümet Konağı önündeki törende Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, şehit aileleriyle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Yavuz Bulut, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

Gazi Mustafa Kaplan ile şehit yakını Tugay Şahin, Vali Taşbilek'e Türk bayrağı takdim etti.

Öğrencilerin şiir okuduğu program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisi ile tamamlandı.

Vali Taşbilek, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

- Bayburt

Bayburt'taki kutlamalar ise Saray Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı.

Vali Epcim'in makamında tebrikleri kabul etmesi sonrasında kutlamalara Cumhuriyet Caddesi'nde devam edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler şiir seslendirdi.

Kutlamalar, halk oyunları gösterisi ve geçit töreni ile sona erdi.





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