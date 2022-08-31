Trabzonspor, Cornelius için Kopenhag'dan 6 milyon avro bonservis bedeli alacak

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncusu Andreas Cornelius'un Danimarka'nın Kopenhag Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.

Bordo-mavili kulüp, Kopenhag Kulübü'nden sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro alacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'un, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, FC Kobenhavn, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro ödeme yapacaktır." ifadesine yer verildi.

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