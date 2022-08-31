Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi





TRABZON (AA) - Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da gol kralı olan ve bonservisi Fransa'nın Lorient Kulübü'nde bulunan Umut Bozok, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden eşiyle birlikte çıkan Umut Bozok, taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, golcü oyuncuyla fotoğraf çektirerek forma imzalattı.

Burada açıklamada bulunan Umut Bozok, bugün kedisi için çok özel ve güzel bir gün olduğunu belirterek, "Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene ligi gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sezon da şampiyon olarak bitireceğiz. Hedefim öncelikle şampiyonluk, sonra en çok gol atmak." dedi.

Umut Bozok, heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İlk maçımızı merakla bekliyorum. Çok mutluyum. Fazla diyecek bir şey yok." diye konuştu.









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