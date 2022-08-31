Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı

AA

Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da üreticilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla 33 dönüm araziye deneme amacıyla dikilen aronyada hasat dönemi başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akçaabat ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirerek özellikle fındık ve mısır üreticilerine alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla 1'er dönümlük 33 farklı arazide deneme amacıyla dikilen aronya meyvesinin hasadına başlandı.

Mersin Mahallesi'nde üretici Murat Civelek'e ait tarlada düzenlenen hasat törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da katıldı.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un tarım için kıt kaynağa ve kıt arazilere sahip olduğunu, kentin arazi varlığının yüzde 22-24'ünün tarımsal üretime müsait olduğunu söyledi.

Aronyanın, alternatif tarım anlamda iyi bir ürün olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizin farklı yerlerinde farklı meyve, sebze anlamında üretim yapılıyor. Bunların en önemlisi Akçaabat ilçemizdir. Akçaabat adeta bölgemizin meyve ve sebze bahçesi konumunda. Geriye dönük olarak baktığımızda alternatif tarım adına çok önemli bir meyvenin her geçen gün üretimi artan, dikim sahası ile daha fazlasını üretildiği bir yerdeyiz. Yaklaşık 15-20 yıl önce tanıştığımız bu meyvenin ilimize katma değer adına katkısının olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ederim."

Zorluoğlu da aronya meyvesi üretiminin önemli bir girişim olduğunu, örnek olması ve yaygınlaştırılmasıyla birlikte Trabzon adına çok iyi sonuçlar alınacağına inandığını ifade etti.

Ekim ise ilçe genelinde şu anda 33 dönüm arazide aronya meyvesi üretildiğini, hedeflerinin bu rakamı 400 dönüme çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "Bu ürünle beraber şehrimizde iki tane de sera kurduk. AkçaHasat markamızı oluşturduk. Burada üretilen ürünleri ve bölgemizde üretilen ürünleri işleyebileceğimiz bir tesisimiz olacak. Buradan beraber online ve normal marketlerden bu ürünleri değerlendirebileceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu ve beraberindekiler bahçede aronya topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da, somon üretimine yönelik "Kapalı Devre Yumurta Üretimi Tesisi"nin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da, somon üretimine yönelik "Kapalı Devre ...
Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, ...
Trabzonspor´da kabuk değişimi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da kabuk değişimi
Soluk borusu daralan hasta ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Soluk borusu daralan hasta ameliyatla yeniden ...
Mevsimlik işçilerin çocukları Trabzon'da hem öğreniyor hem de eğleniyor
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilerin çocukları Trabzon'da hem ...
Karadeniz Teknik Üniversitesine 74 akademisyen alınacak
YEREL HABERLER Karadeniz Teknik Üniversitesine 74 akademisyen ...
Andreas Cornelius Trabzon'dan ayrıldı
YEREL HABERLER Andreas Cornelius Trabzon'dan ayrıldı
Trabzonspor, Cornelius için Kopenhag'dan 6 milyon avro bonservis bedeli alacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Cornelius için Kopenhag'dan 6 milyon ...
Trabzonspor, Cornelius ayrılığını duyurdu
YEREL HABERLER Trabzonspor, Cornelius ayrılığını duyurdu
Cornelius, Trabzonspor'da iz bırakarak ayrıldı
YEREL HABERLER Cornelius, Trabzonspor'da iz bırakarak ayrıldı
Hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 ...
AK Parti Trabzon Milletvekili Balta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Milletvekili Balta, 30 Ağustos Zafer ...
Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan Trabzon'da
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan ...
Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı
Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ı kiraladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ı kiraladı
Trabzonsporlu Cornelius'a Kopenhag'dan teklif
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Cornelius'a Kopenhag'dan teklif
Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor
YEREL HABERLER Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor
Trabzonspor´da Peres´in durumu bu hafta belli oluyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Peres´in durumu bu hafta belli oluyor
Trabzonspor´da Ümraniyespor hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Ümraniyespor hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 30 Ağustos Zafer ...
Trabzon'da "3. Hayrat Çocuk Şenliği" düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da "3. Hayrat Çocuk Şenliği" düzenlendi
Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına mevsimi" devam edecek
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına mevsimi" devam edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.