Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı: "Şampiyonluk istiyorum"

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 2 Eylül Cuma günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı, en büyük hedefinin bordo-mavili takımda şampiyonluk yaşamak olduğunu, ileride de İngiltere liginde forma giymek istediğini söyledi.

Eren Elmalı, bordo-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer sürecinin uzun sürdüğünü belirterek, "Trabzonspor'un netleşmesi milli takımdan sonra olmuştu. Burayı seçmemdeki en büyük etken buradaki ortam ve hocanın benimle iletişimi. İyi ki burayı seçmişim." diye konuştu.

Umut Bozok ve Doğucan Haspolat'ın takımda olmasının kendisini pozitif yönde etkilediğini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "İkisi de çok büyük ve değerli oyuncular. Umut gelmeden önce konuşmuştuk, burayı sormuştu. Ona her şeyi anlattım ve tercihi burası oldu. İkisi adına da çok mutluyum. Umut'un 15 gol atacağına da inanıyorum, isterse atar." şeklinde görüş belirtti.

Eren Elmalı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımına elenmelerine ilişkin olarak, "Şampiyonlar Ligi'nden istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Çok üzüldük ama Avrupa Ligi devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız. Önümüzde çok uzun bir maraton var. İşimiz zor biliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Abdullah Ercan ile kıyaslanmasının kendisi için büyük gurur olduğunu aktaran Eren Elmalı, "Abdullah Ercan'la kıyaslanmak gurur verici. Sol bek mevkisi futbolda çok bulunan bir mevki değil. Yerli olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve devam edeceğim." dedi.

Genç oyuncu, Trezeguet ile daha önce Kasımpaşa'da forma giydiğini hatırlatarak, "Trezeguet ile ilişkimiz öncesine dayanıyor. O Kasımpaşa'ya geldiğinde ben altyapıdaydım. Hatta ilk geldiğinde birlikte çekildiğimiz bir fotoğrafımızı göstermiştim. İnşallah ikimiz de takımımıza en iyi şekilde katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Trabzonspor ve geleceğine ilişkin hedeflerini de anlatan Eren Elmalı, "En büyük hedefim, şampiyonluk yaşamak istiyorum. Her futbolcunun hayali olan bir Avrupa hedefim var. Avrupa'da İngiltere liginde oynamak isterim." ifadelerini kullandı.





- "Abdullah hoca, çok değer veriyor"







Eren, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla iletişiminin çok iyi olduğunu belirterek, "Çok değer veriyor. Hissetmemiz çok önemli. Hepimiz forma için saha içinde mücadele ediyoruz. Saha dışında iletişimimiz iyi olduğu için saha içine yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolda uyum sürecinin önemli olduğunu aktaran Eren Elmalı, şunları kaydetti:

"Uyum süreci var futbolda. Bu etkileyebilir. Biz de bazen yoruluyoruz. Bazen sahada istediğimiz performansları veremiyoruz. Hedefi olan bir takımız ve bunu taraftarlarımıza göstermek istiyoruz. Oyunu iki yönlü oynayabilen bir bekim. Özeleştiri yapmam gerekirse kendimi savunmada daha da geliştirmem lazım. Ofansta biraz daha rahatım ama savunmada kendimi geliştirdiğim zaman çok dominant bir bek olacağımı düşünüyorum. Taraftarın bizim yanımızda olması önemli. Her koşulda bizi desteklemelerini istiyoruz."

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