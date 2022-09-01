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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da balıkçılar 8 saatlik arayışın ardından ağlarını doldurdu

AA

Trabzon'da balıkçılar 8 saatlik arayışın ardından ağlarını doldurdu

TRABZON (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'da, av yasağının sona ermesiyle birlikte "vira bismillah" diyerek gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, ilk ağlarını uzun arayışlarının ardından gün doğumu sonrası çekti.

Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı'nda son hazırlıklarını tamamlayarak denize açılan balıkçı gemisi, 25 mürettebatıyla yeni sezonun ilk avı için bekleyişe başladı.

Geminin idare edildiği kaptan köşkündeki radarla balık popülasyonunu adeta karış karış arayan balıkçılar, 30 kilometrelik kıyı mesafesini 4 saatte kontrol etti.

Balıkçılar, gün doğumunun ardından Trabzon Havalimanı açıklarında sezonun ilk ağını denize bıraktı.

Gemide görevli bütün personelin titizlikte işine odaklandığı bu süreçte ağların toplanması yaklaşık 2 saat sürdü.

- Deniz analarıyla mücadele balıkçıları zorladı

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle su yüzeyinde toplanan deniz anaları, balıkçıların iş yükünü artırdı.

Ağların toplanmasıyla birlikte balıkların arasında bulunan yüzlerce deniz anası, halatların kopma riskine karşı ayrıca bir ağ gerilerek tekrar denize bırakıldı. Balıklar, uzun süre devam eden deniz anasından ayrıştırma işleminin ardından kasalara dolduruldu.

Yaklaşık 8 saatlik arayışın ardından sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Karadeniz'de arayışlarını sürdürüyor.

- "İstavrit diye ağ atmıştık ama tirsi ve palamut aldık"

Geminin kaptanı ve sahibi olan Hüseyin Akgün, 44 yıldır yaptığı gibi bu sene de 'bismillah' diyerek sezonu açtığını söyledi.

İzlenimleri doğrultusunda yeni sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Akgün, "5-6 aylık bir süre geçti. İlk avda personelimizi deneme amaçlı ve görevlerini hatırlamaları için ağ attık. Avlanmada az bir balık aldık ama inşallah önümüzdeki günlerde iyi olacak. İstavrit diye ağ atmıştık ama tirsi ve palamut aldık. Arkadaşlarımız Karadeniz'e yayılmış bir şekilde bekliyorlar. İyi haber bir yerden gelecek inşallah. Denizde palamudun olduğunu biliyoruz." dedi.

Akgün, şu anda balığın verimi konusunda değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirterek, "Zamanla iyiye gidecektir. 'Vardır' ya da 'yoktur' demek yanlış olur. İlerleyen günlerde daha net belli olur." diye konuştu.

Gemi çalışanlarından Bedirhan Akgün de yeni av sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, "Attığımız ağ sonucunda çeşit balıklar avladık. İnşallah palamut bu sene çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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