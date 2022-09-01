Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Maxi Gomez'i Türkiye'ye getiriyor.

İspanya'nın Valencia takımında forma giyen 26 yaşındaki santrfor, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile taraftarlara mesaj gönderdi.

Kısa süre içerisinde ülkeye gelmesi beklenen Uruguaylı oyuncu, Türkçe olarak, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.