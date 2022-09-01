Trabzon'da adli yıl açılış töreni yapıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Aydın, 2022-2023 Adli Yılının yargı çalışanlarına, ülkeye ve vatandaşlara yararlı olmasını diledi.



Avukatlık mesleğinin öneminin altını çizen Aydın, "Avukatlar başkalarının hakkına, mülkiyetine, özgürlüğüne saygıyı öğreten, adaletsizlikle savaşan, kendini hakkaniyete adayan, eşitlik, özgürlük ve barış için mücadele eden, uzlaşmaya inanan insanlardır." dedi.



Sorunlara da dikkati çeken Aydın, "Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir yıl istiyoruz." diye konuştu.



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