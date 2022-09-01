Trabzon'da arazisinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arazisinde kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ortahisar ilçesine bağlı Gölçayır Mahallesi'nde O.K. (82) isimli şüphelinin arazisinde kenevir yetiştirdiği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada, 59 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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