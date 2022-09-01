Trabzon'da 9-13 yaş grubundaki çocuklar Doğa Kampında buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 9-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik Doğa Kampı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde organize edilen etkinliklere 50 çocuk katıldı.

Eğitmenler eşliğinde çeşitli aktivitelerde bulunan çocuklar doyasıya eğlendi.

Kamp kapsamında çocuklara çadır kurma, buz pateni, kampçılık, düğüm teknikleri, drama, kamp ateşi yakma eğitimleri verildi.



Kamp, 2, 6 ve 9 Eylül tarihlerinde 3 ayrı programla devam edecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.