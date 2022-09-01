Trabzonspor'da Maxi Gomez, sağlık kontrolünden geçti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Gomez'in İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarılan açıklamada, sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

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