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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortahisar Belediyesinde işçilere 1500 lira ek zam verildi

AA

Ortahisar Belediyesinde işçilere 1500 lira ek zam verildi

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, belediye işçilerinin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik ek zam protokolü imzalandı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi Başkanı İsmail Kaplan, belediyede düzenlenen törende ek zam protokolüne imza attı.

Protokole göre, belediye bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına 1500 lira brüt artış yapıldı. Yapılan zamla birlikte en düşük belediye işçisinin maaşı 7 bin 500 lira, en yüksek ise 8 bin 700 lira olarak belirlendi.

Belediye ile sendika arasında toplu iş sözleşmesi protokolü, 1 Şubat 2023'te yeniden görüşülecek.

Genç, Türkiye'de piyasa şartlarını ve enflasyon oranını düşünerek belediye çalışanlarının maaşlarında artış yaptıklarını, hiçbir şartta belediye işçisini enflasyona ezdirmeyeceklerini vurguladı.

Göreve geldiği andan itibaren işçilerin alın terini kutsal bilerek hareket ettiklerine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bütün imkanlarımızı zorlayarak, çalışanlarımızın ekonomik gücünü artırmanın mücadelesini verdik. Kendimizi, işçilerimizin yerine koyarak onların hak ve hukukunu savunduk. Bu anlamda, Kaplan ve yönetimiyle hiçbir zaman işçilerimizin hakları konusunda farklı bir düşünceye sahip olmadık. Belediyemizin kurumsal anlamda haklarını koruduğumuz gibi işçilerimizin haklarını da aynı oranda koruduk. Gönül ister ki işçilerimiz daha çok maaş alsınlar ama imkanlarımız bu kadarına el veriyor."

Genç, hem sendika yetkililerine hem de belediye işçilerine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaplan ise Belediye Başkan Genç ile görüşmelerin her zaman olumlu geçtiğinin altını çizerek, "Başkanımız gerçekten de işçilerin hakları konusunda oldukça duyarlı. Büyük çoğunlukla taleplerimizi yerine getiriyor. Görüşmelerimizde her zaman en makul seviyeyi buluyoruz. Bugün yaptığımız ek protokolle birlikte maaşlarda 1500 lira brüt artış oldu. İşçilerimize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, protokolün imzalanmasının ardından sendika temsilcilerine Trabzonspor forması hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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