Trabzon Ticaret Borsasında ağustos ayında 591,9 milyon liralık ürün işlem gördü

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) Ağustos 2022'de 591 milyon 891 bin liralık ürün işlem gördü.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı ağustos ayındaki işlem hacminin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 azaldığı belirtildi.

Borsada geçen ay işlem gören ürünlerin 254 milyon 929 bin liralık kısmının yaş çay alım ve satışından oluştuğu vurgulanan açıklamada, ikinci sırayı ise 227 milyon 256 bin lira ile çeşitli gıda maddelerinin aldığı kaydedildi.

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