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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililerle bir araya geldi:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "(6'lı masa) Bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayını ilan edemediler ama Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ben buradan ilan ediyorum, eğer PKK onaylarsa." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililerle bir araya geldi:

TRABZON (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "(6'lı masa) Bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayını ilan edemediler ama Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ben buradan ilan ediyorum, eğer PKK onaylarsa." dedi.

Yıldırım, Sürmene ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde organize edilen, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında, Türkiye'nin ve dünyanın 2,5 yıldır koronavirüs salgını, kuraklık ve savaşla sınandığını söyledi.

Dünyada, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte doğal gaz fiyatları ve buna bağlı olarak enerji ve akaryakıt fiyatlarının da zirve yaptığını belirten Yıldırım, dünyada son 40 yılın en fazla enflasyon artışının yaşandığını dile getirdi.

Yıldırım, yaşanan sürece ilişkin düzelme emareleri gördüklerini vurgulayarak, "Türk ekonomisi kötü mü? Değil. Ekonomiye topyekun baktığınız zaman, dünyadaki ihracatın yüzde 1'i sizde. Ayda 25 milyar dolarlık ihracat yapıyorsunuz, borsanız zirve yapmış. Dünyada büyüme hızı artan iki ülke var, biri Suudi Arabistan, biri Türkiye." diye konuştu.

Türkiye'de genel makro değerlerin güzel olduğunun ancak enflasyon ve hayat pahalılığının sıkıntı yarattığının altını çizen Yıldırım, enflasyon ve etkilerine karşı emekliye ve memura gerekli iyileştirmelerin yapıldığını, çiftçiye, tarımsal ürünlere gerekli desteğin de verildiğini ifade etti.

Yıldırım, bazı siyasetçilerin ekonomi üzerinden yaptıkları açıklamaları eleştirerek, şunları kaydetti:

"Siyasetçilerimiz ocakta bağırıyorlar, 'Domatesin fiyatı kaç lira oldu biliyor musunuz?' Domates ocakta mı çıkar? Hayır, ağustosta, temmuzda çıkar ama o bağırıyor. 'Salatalık, patlıcan, fasulye kaç lira oldu? Doğal gaza gelen zammı gördünüz mü?' Tamam da ne var? 'Yönetemiyorsunuz, sandığı getirin.' Bunu sık sık duyduk, duyuyoruz. 'Sandığı getirin' diyor da sandığı getirin dedikten sonra diyor ki 'Demirtaş niye içerde? Osman Kavala'yı niye bırakmıyorsunuz?', 'Sandığı getirin, ekonomi kötü, ben bu ekonominin formüllerini buldum, şöyle üretim yapacağım, şu kadar ucuzluk yapacağım, bunları yapacağım' yok, Osman Kavala niye içerde? Demirtaş niye çıkmıyor? Sebep ekonomi, sonuç teröristleri içerden çıkarmak. Kılıçdaroğlu'nun genel siyaseti. Hep bunu dinledik."

- "Biz bu seçimi alacağız, almak niyetindeyiz"

Yıldırım, 2023 seçimlerinin yaklaştığını anımsatarak, MHP'nin "Adayımız belli, kararımız net" sloganıyla seçim çalışmalarına başladığını, bu tür programlarla da vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda açık ara seçimi kazanacağına inandığını dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu.

"Biz bu seçimi alacağız, almak niyetindeyiz. Karşısında kimse var mı? Evet, Türkiye'de çeşitli blok siyasetleri var. Hep beraber izlediğimiz 6'lı masa diye bir masa adlandırıldı, 6 siyasi parti bir masanın etrafında 6 kere toplantı yaptı, 30 kere görüştü. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayını ilan edemediler ama Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ben buradan ilan ediyorum, eğer PKK onaylarsa. PKK onaylarsa Kılıçdaroğlu'dur. Bir siyasi partinin 6 tane genel başkan yardımcısı 'Adayımız bu' derse, grup başkanvekili 'Gönüllerin adayı değil, düpedüz aday' derse, Edirne Belediye Başkanı '12. Cumhurbaşkanım buyurun kürsüye' derse, Balıkesir'de bölge mitingi yapıyorsunuz, '12. Cumhurbaşkanı hoş geldin' diye pankart asılıyor ve senin de sesin çıkmıyorsa, sen zaten adaysın. O 6'lı masa sana dünden razı."

Yıldırım, 6'lı masaya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 siyasi partinin bir tanesi sol kökenli parti CHP, 5 tanesi sağcı parti. Hepsinin gayreti CHP'ye ülkeyi teslim etmek. Azami gayret var, canhıraş şekilde çalışıyorlar. Hanımefendiyi köpek kaptı sokakta, kendilerini telef ediyorlardı 'CHP'ye memleketi teslim edelim' diye. Şimdi bakıyorsunuz İYİ Parti, MHP'nin siyasetini beğenmedi, Devlet Bahçeli'nin siyasetini beğenmeyip gitti, parti kurdu. Sen kendin İçişleri Bakanlığı yapmış insansın, 'Ben Başbakan olacağım.' Niye? 'Kadından devlet başkanı olmaz?' Peki 5 sene evvel oluyor muydu, yeni bir şey mi değişti? Başbakan olabilmesi için 4 seçim alacak. Birincisi Cumhurbaşkanı istediği kişi seçilecek, ikincisi Meclis'te 360'ı bulacak, üçüncüsü referanduma gideceksin. Dördüncüsü de parlamenter sisteme göre Anayasa oylandıktan sonra seçime gideceksin, birinci parti çıkaracaksın, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve sana görev mektubu verecek, sen Başbakan olacaksın..."

Böyle bir sürecin yaklaşık 2,5 yıl alacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunu, çağır şu çocuğa anlat, kanmaz. Çocuğun elinde oyuncağını almaya kalk, vermez. Çocuk bile akıllıdır ama bir gayret var ki bir teşvik var ki CHP'ye bu ülkeyi teslim edelim. E sen bakanlık yapmışsın, CHP'nin başındaki adam genel müdürlük yapmış, makam olarak sen ondan daha üstün bir makamdasın. Buyur sen ol aday. Niye ısrar ediyorsunuz CHP'ye teslim edelim diye? İşte bir münafık siyasetinin emareleridir bunlar."

Tüm partililere Cumhur İttifakı'na destek olmaları çağrısında bulunan Yıldırım, daha sonra beraberindeki MHP MYK üyeleri Afşin Birben ve Yavuz Tellioğlu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve bazı ilçe başkanları ile esnafı ziyaret etti.

Yıldırım, Araklı ilçesinde düzenlenen programda da partililerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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